Monzatoday.it - Schianto in tangenziale, auto si ribalta: due giovani finiscono in ospedale

Leggi su Monzatoday.it

Incidente stradale inNord nella serata di venerdì 31 gennaio. Un'si èta per cause ancora da chiarire, al vaglio delle forze dell'ordine.È successo in carreggiata sud dell'A52, tra Cinisello nord e Monza Villa Reale, intorno alle 23.15.Incidente stradale: due.