Ilrestodelcarlino.it - "Scelta miope bloccare il piano di Simonetti"

"Il centro commercialeporterebbe un’entrata annuale di circa 800mila euro sotto forma di imposta, dire di no è una". Orizzonti Liberali, movimento che l’8 marzo a Roma diverrà un vero e proprio partito, definisce la posizione della giunta comunale sulla questione come "conservativa e di breve respiro". "I dati economici descritti dal centro studi Cgia di Mestre non sono confortanti – spiega Riccardo Cogliandro, referente maceratese del movimento –, la provincia di Macerata si colloca al 62esimo posto su 110 province in Italia per retribuzione media dei dipendenti, ed è ancora più in basso per la produttività, 77esimo su 110", per cui "opporsi ad un progetto da 60 milioni di euro in una città imprenditorialmente sterile è incredibile quanto insensato. L’amministrazione dovrebbe creare un ambiente economico vivo e dinamico focalizzando la propria attività alla sola gestione e al contenimento delle esternalità negative di progetti privati".