Bergamonews.it - Scamacca, rientro con stop immediato: “Ha sentito male al quadricipite dopo un minuto”

Leggi su Bergamonews.it

Bergamo.amaro per Gianluca: il ritorno in campo181 giorni doveva essere di festa, ma alla fine è stato il contrario, di dolore, quellonella parte alta delunil suo ingresso in campo.Subentrato a Retegui all’85’, il numero 9 nerazzurro ha provato un colpo di testa parato da Milinkovic-Savic, unico highlight di una partita che di fatto è terminata poco, almeno dal punto di vista della condizione.“Ha: aveva superato tutti i test, non so come mai si sia verificata questa situazione”, ha spiegato Gasperini in conferenza stampa. “Non so quando lo recupererò sinceramente, non è un momento fortunatissimo, speriamo non sia nulla che lo debba fermare per troppo tempo”.aveva svolto l’intera seduta con il gruppo nella giornata di venerdìaver lavorato per una parte con i compagni anche giovedì.