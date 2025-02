Agi.it - Sbarcano a Bari i 43 migranti che erano nei centri in Albania

AGI - Sono in corso le operazioni di sbarco, al terminal crociere del porto di, dei 43richiedenti asilo, tutti uomini adulti, di nazionalità bengalese ed egiziana che, nei giorni scorsi,stati intercettati a Sud di Lampedusa edstati destinati al centro di permanenza in. Sono tornati in Italia a bordo della motovedetta CP420 "De Grazia" della Guardia Costiera. Il rientro in Italia è stato disposto dopo che ieri la Corte d'Appello di Roma ha sospeso il giudizio di convalida sulle posizioni deiportati inrimettendo gli atti alla Corte di Giustizia europea. Martedì scorso in sei, minorenni e persone vulnerabili,già stati trasferiti in Italia. Dall'apertura del centro albanese è il terzo trasferimento sul territorio italiano. Sulla banchina un gruppo di manifestanti dell'Arci Puglia contrari aiinhanno esposto uno striscione dove si legge "Contro ogni deportazione.