Torinotoday.it - Sbanda con l'auto, colpisce due veicoli parcheggiati e fugge: bloccato in Barriera di Milano

Leggi su Torinotoday.it

Questa mattina, sabato 1 febbraio, una Jeep Compass si è schiantata contro duevetture parcheggiate in via Monterosa, all'altezza della scuola Primo Levi, poi il conducente è scappato. Il fuggitivo è stato fermato in corso Giulio Cesare, altezza del civico 159, dalle volanti della polizia di.