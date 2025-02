Juventusnews24.com - Savona Juventus, Tuttosport avverte: «Pericolo pubalgia per il difensore». La situazione e cosa filtra verso la sfida all’Empoli

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazioneNews24sulle condizioni delbianconero: lapuò succedere nel match di domaniVigilia di campionato per la, di scena domani all’Allianz Stadium nel match delle 12.30 contro l’Empoli, valido per la giornata numero 24 di questo campionato. Da monitorare le condizioni di Nicolò, che ha comunque lavorato in gruppo ieri.Secondo, per ilci sarebbe il rischioda non sottovalutare. Condizioni da monitorare, con Alberto Costa che potrebbe fare il suo esordio dal primo minuto domani in Serie A.Leggi sunews24.com