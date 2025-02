Sport.quotidiano.net - Sassuolo "Rivelazione Juve Stabia"

Leggi su Sport.quotidiano.net

di Stefano Fogliani Il Pisa sbanca Palermo (2-1, in gol Rus, Lind e Brunori) e sorpassa il, che oggi pomeriggio alle 15 va in campo, da secondo in classifica, con l’imperativo categorico di riprendersi quel primato che resisteva ormai da dieci giornate. Si tratterà tuttavia di fare i conti con la, che già fermò i neroverdi all’andata sul 2-2, e soprattutto con un momento che racconta unnon troppo disinvolto di recente, che prende gol con troppa facilità – 13 gol subiti nelle ultime 8 gare – e sembra rifiatare. Sembra, appunto, perché il Fabio Grosso della vigilia, invece, mantiene intatta la fiducia dei suoi. Lo vedi quando spiega che i campani "sono tra le rivelazioni di questa serie B, hanno grande entusiasmo e stanno facendo un campionato importante, ma anche noi stiamo facendo un campionato importante".