Ilfattoquotidiano.it - “Sarà un’invasione, stiamo arrivando”: nuove misure per il turismo a Roccaraso, ma i titkoker non si arrendono

Il mondo degli influencer, dele dell’ordine pubblico si fondono in un controversa vicenda che sta facendo parlare web, tv e giornali. Si tratta del caso di overtourism a, località abruzzese che, suo malgrado, ha visto un’affluenza straordinaria di visitatori, tra cui molti giovani attratti da una massiccia campagna promozionale online. Alcuni tiktoker, provenienti da Napoli e molto seguiti sui social, hanno infatti contribuito a questodi massa, per certi versi inaspettato e che ha visto il Sindaco Di Donato esporsi in prima persona: “Ci vuole l’esercito. La soluzione è che si devono coordinare prefettura e questure perché ci sono motivi di ordine pubblico e sicurezza“.Nonostante l’intervento dei sindaci della zona e della Prefettura de L’Aquila (l’accesso sulla strada statale 17 per visitare il comprensorio dell’Alto Sangroconsentito a cento autobus al massimo), questi singolari promotori non si fermano.