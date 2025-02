.com - Sara Ciocca, video intervista Saman – Vita e morte di una ragazza italiana: «Sento il suo cuore battere con il mio»

La nostra, protagonista del monologodi una, in scena all’Off/Off Theatre di Roma, in cui racconta la triste vicenda diAbbasVi presentiamo la nostra, protagonista a teatro del monologodi una, scritto e diretto da Gianni Cardillo e Francesco Apolloni, in scena dal 31 gennaio al 2 febbraio all’Off/Off Theatre di Roma.di unatramaAbbas è stata uccisa il 1 maggio 2021 a soli 19 anni dai suoi familiari, per salvare il loro onore. Da allora la sua anima è bloccata nel limbo islamico dell’al-Barzakh e, mentre aspetta di scoprire come mai le sia negato il paradiso, ci racconta le indagini che un testardo maresciallo dei Carabinieri svolge per scoprire dove sia il suo cadavere, chi e perché l’abbia uccisa.