Anteprima24.it - Sant’Angelo a Cupolo: Cataffo risponde alle accuse dei ‘liberamente ammutinati’

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 3 minutiRiceviamo e pubblichiamo: Dopo il 6 agosto scorso, data della fine dell’ esperienza amministrativa della compagine LiberaMente da me guidata, mi sono congedato con un doveroso messaggio in cui argomentavo quanto successo. Un atto dovuto, suffragato da fatti ed atti, che spiegava come era stata portata avanti l’attività amministrativa, dal sottoscritto e dagli altri componenti del gruppo. A distanza di sei mesi, mi tocca ritornare pubblicamente su alcuni argomenti buttati in pasto alla cittadinanza a cuor sereno, dai “liberamente ammutinati”, convinti di poter dire tutto ed il contrario di tutto, senza la minima consapevolezza di essere smentiti, non in termini di dialettica politica, ma da atti contabili e normativi posti in essere da funzionari (Commissario Prefettizio) ed enti superiori (Corte dei Conti).