Mondouomo.it - Sanremo oltre il Festival: cosa vedere e dove mangiare nella città della musica.

Leggi su Mondouomo.it

Non solo kermesse, la nostra Redazione ha selezionato i luoghi iconici da visitare esostare per un’ottima pausa gastronomica a. PerlaRiviera dei Fiori,è conosciuta per ilCanzone Italiana che quest’anno avrà luogo dall’11 al 15 febbraio. A condurre la kermesse sarà Carlo Conti, che ha apportato numerose .