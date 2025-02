.com - Sanremo 2025, super ospiti internazionali i Duran Duran

sarannodel Festival di, la band torna all’Ariston dopo 40 anniDopo 40 anni tornano ial Festival di. La band sarà all’Ariston nella serata di giovedì 13 febbraio, in cui si terrà la finale delle Nuove proposte. Il gruppo ternerà in Italia per quattro concerti: il 15 e il 16 giugno al Circo Massimo di Roma, il 18 giugno alla Fiera del Levante di Bari e il 20 giugno all’Ippodromo SNAI San Siro a Milano (I-Days).La storica band inglese (Simon Le Bon, John Taylor, Nick Rhodes e Roger Taylor), impegnata in un tour europeo che partirà il 3 giugno da Tampere in Finlandia e terminerà il 9 luglio a Marbella in Spagna, porterà anche nel nostro Paese i suoi più grandi successi. Biglietti in vendita da venerdì 24 gennaio alle ore 10.00 su Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket.