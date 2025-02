Movieplayer.it - Sanremo 2025 e gli ascolti degli ultimi 10 anni, cosa aspettarsi? Il confronto tra Carlo Conti e Amadeus

Leggi su Movieplayer.it

Dal 2015, primo Festival diretto da, al, ritorno all'Ariston del conduttore. Dopo ida record diquale sarà il riscontro Auditel? Il settantacinquesimo Festival diè alle porte, con mezza Italia che dall'11 al 15 febbraio non farà altro che parlare di canzonette e di quanto avvenuto la sera precedente su Rai1. Direttore artistico nonché conduttore per un biennio, a 10esatti dalla sua primissima volta e dopo il quinquennio dei record firmato, planato su Nove lasciando una gatta da pelare di non poco conto a viale Mazzini (attualmente chiusa per una lunga manutenzione). Perché l'incubo di andare incontro ad un crollo Auditel era tangibile, quando i dirigenti del servizio pubblico si sono ritrovati a dover .