Sangue sulla strada: tir perde ecoballe e uccide ciclista

Unha perso la vita e un altro è ferito in gravi condizioni dopo che una balla di rifiuti sarebbe caduta da un camion e avrebbe travolto il gruppo di persone in bicicletta. E' accaduto questa mattina a Salerno, in via Fra' Generoso, all'incrocio con lache conduce al castello.