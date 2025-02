Sam Altman apre all’idea di Elon Musk dopo il litigio | ChatGPT open source? Perché no Oggi siamo dal lato sbagliato della storia

Leggi su Open.online

dal. Dobbiamo pensare a una strategia». A preannunciare la svolta, in risposta a un utente su Reddit è Sam, il Ceo diAI. Infatti, al contrario di molti concorrenti,non può essere scaricato e modificato da chiunque voglia, come invece permettono di fare l’intelligenza artificiale low cost cinese DeepSeek i modelli linguaggio di Meta. Un cambio di rotta che, quantomeno in teoria, potrebbe essere apprezzato anche dall’ex partner difunzionario del governo degli Usa,, che da tempo sostiene di essere a favore di un’AI aperta a tutti. L’accusa di: «AI doveva essere non profit e»I due hanno fondato la compagnia assieme nel 2015, manel 2018 se ne andò quando il suo piano per accelerare lo sviluppo dell’azienda non venne accettato dagli investitori.