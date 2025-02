Ilgiorno.it - Salvini a tutto campo su Milano, dalle sigarette alle elezioni: “Sala pensa più al fumo che alla sicurezza. Noi pronti per vincere”

Leggi su Ilgiorno.it

, 1 febbraio 2025 – L’assist gliel’hanno offerto le persone presenti. E lui non si è tira indietro. Mattina al Cam, sigla che sta per Centro aggregativo multifunzionale, il bel chiostro bramantesco di corso Garibaldi in uso al Consiglio municipale di zona 1. È in corso un convegno sue mobilità. Ma l’occasione è troppo ghiotta per non parlare della situazione politica e di quel che succede a. Il cuorefine batte sempre per la sua città e per il Viminale. “ha gli occhi chiusi sulle periferie” E così Matteocoglie la pal balzo e la schiaccia. E arriva puntuale l’attacco a: “Questa Giunta insegue i fumatori col metro piuttosto che occuparsi di. Penso al Corvetto, al Gratosoglio ma anche a piazza Duomo –. Lasciamo asinistra l'inseguimento dei fumatori, mentre lasciamo gli occhi chiusi su quello che succede nelle case nelle periferie, penso al Corvetto, al Gratosoglio ma anche a quel che è successo a Capodanno in piazza Duomo, e insieme costruiamo ladel futuro, che è la città più bella e più innovativa del mondo".