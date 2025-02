Ilrestodelcarlino.it - Salviamo le targhe in marmo delle strade

A Bologna i nomisono riportati su bellein vecchia ceramica bianca con bordo filettato in blu. Passeggiando in centro si notanoin plastica (biodegradabile?) con cui il Comune, immagino per economia, ha sostituito quelle originali forse deteriorate, poco leggibili o rotte. Il risparmio sui costi non giustifica però una scelta che contrasta con la bellezza del contesto urbanistico caratterizzato da palazzi di grande pregio storico-artistico e spero che il Comune voglia rivedere tale scelta. Emilio Pascale Guidotti Magnani Risponde Beppe Boni La storia di Bologna si può leggere anche attraverso leinposte ad indicare i nomivie. Nel senso che la loro foggia in qualche modo identifica un periodo storico che ha visto lo svolgersi del tempo e con esso l'identificazioneche in qualche caso hanno cambiato nome.