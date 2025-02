Agi.it - "Salve, posso parlarle un attimo?". Così scatta la truffa via WhatsApp

AGI - "un?". Comincia cosi', con una innocua domanda via, l'ultimo tentativo didi cui nelle ultime settimane sembra essere rimasto vittima un numero crescente di persone. L'alert arriva direttamente dalla Polizia postale. "Rispondendo al messaggio - spiegano gli investigatori - una presunta reclutatrice, utilizzando il nome di una società legittima, presenterà un'allettante offerta di lavoro promettendo orari flessibili e retribuzioni elevate. I compiti proposti sono semplici: mettere like, seguire profili social, scrivere recensioni". In caso di accettazione dell'offerta "sarà necessario aprire un portafoglio di criptovalute dove verranno accreditati i primi guadagni per il lavoro svolto". A questo punto, conquistata la fiducia dell'interlocutore, il cybercriminale chiederà di investire denaro che, naturalmente, non verrà restituito.