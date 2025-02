Salvatore Abate a "Fuori dal coro" denuncia la situazione di degrado ad Ardea

Leggi su Ilfaroonline.it

, 1 febbraio 2025 –, giovane commerciante dicon attività nei quartieri del lungomare e nella frazione di Tor San Lorenzo, è stato invitato dal giornalista Giordano conduttore della trasmissione “dal”. Durante il suo intervento non ha esitato a parlare dello stato delinquenziale che si è instaurato adda qualche anno a questa parte.Purtroppo le due zone sembrano esserecontrollo, giornalmente avvengono numerosi furti in zona mare, ma soprattutto in zona Tor Sa Lorenzo.sembra essere sempre più allo sbando il giovaneha illustrato lacon novizia di particolare e con veemenza dal pulpito messo a disposizione dal conduttore nella sua trasmissione. Il giovane ha anche subito un furto in casa con del sonnifero, quando dei ladri gli hanno svaligiato l’abitazione e il magazzino, e portato via un lussuosostrada (leggi qui) rinvenuto dai carabinieri successivamente cannibalizzato ed abbandonato in un quartiere di Roma sud.