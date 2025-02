Ilgiorno.it - Salva Milano, Confindustria preme: "Vanno liberati 12 miliardi di euro"

chiede alle forze politiche di accelerare sull’approvazione del, il decreto che potrebbe sbloccare lo stallo urbanistico dopo l’avvio delle inchieste della Procura su alcune opere nel capoluogo lombardo, in particolare le ristrutturazioni diventate nuove costruzioni (leggi: grattacieli) grazie a semplici Scia e non a Permessi di costruire. Ma ilè ancora impantanato in Senato ed Emanuele Orsini, numero uno dell’associazione che raggruppa le maggiori imprese italiane, ieri aper l’elezione di Giuseppe Pasini alla presidenza diLombardia, ha voluto mandare un preciso messaggio al Parlamento: "Non è possibile che non si sia fatto ancora nulla sul, già da maggio si sapeva. E non è possibile che questo accada perché ci sono da liberare 12di investimenti".