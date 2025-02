Bergamonews.it - Salta un altro bancomat: colpito il Banco Bpm di Bottanuco

. Unpreso d’assalto in provincia di Bergamo, stavolta a, nel pieno centro del paese dell’Isola.Erano circa le 5 quando i residenti della zona hanno sentito un forte botto proveniente dalla filiale delBpm di via Toti, a pochi passi dalla chiesa e dal municipio.I malviventi hanno utilizzato l’esplosivo per fare lo sportello e portare via il malloppo, la cui cifra non è ancora stata calcolata.Dopo il colpo, sono fuggiti a bordo di un’auto non identificata. Gli inquirenti analizzeranno i filmati delle telecamere per provare a ricostruire l’accaduto e mettersi sulle tracce dei malviventi.Si tratta dell’ennesimo assalto a uno sportello che si segnala nelle ultime settimane: tra il 5 e il 6 gennaio ci sono stati addirittura quattro colpi in ventiquattr’ore aiin provincia.