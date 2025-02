Liberoquotidiano.it - Salpata la nave coi migranti di ritorno dall'Albania: il 25 febbraio può cambiare tutto, ecco perché

È partita dal porto di Shengjin ladella Guardia Costiera con a bordo i 43che secondo la Corte d'Appello di Roma non possono essere trattenuti nel centro di Gjader, in. Il viaggio durerà circa 7 ore e terminerà nel porto di Bari. Qui saranno trasferiti nel Centro di accoglienza per richiedenti asilo di Palese e saranno liberi di muoversi in attesa della decisione sulla loro richiesta di protezione internazionale. Andranno così nella stessa struttura dove furono portati i 12per i quali a ottobre il Tribunale di Roma non convalidò il trattenimento. I 43, 35 del Bangladesh e 8 dell'Egitto, questa mattina verso le 12 sono stati portati a Shengjin da Gjader prima di essere immediatamente imbarcati, con destinazione Italia. Tutti erano arrivati qui martedì mattina da Lampedusa, a bordo dell'incrociatore della Marina Cassiopea, all'interno di un gruppo più ampio composto da 49 persone, poi sceso a 43 dopo un primo screening.