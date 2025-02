Lettera43.it - Salerno, tir perde il carico di ecoballe e investe un gruppo di ciclisti: un morto e un ferito grave

Nella mattinata di sabato 1 febbraio 2025, a, un tir ha perso parte del suodidi rifiuti travolgendo undi. Uno di loro è, schiacciato da una balla da oltre una tonnellata, mentre un altro è rimastomente. I fatti si sono verificati in via Fra' Generoso in un tratto in discesa. L'autoarticolato procedeva in direzione opposta rispetto ai. Sul posto sono giunti in breve tempo i vigili del fuoco, i sanitari del 118, la polizia di Stato e la polizia municipale. La strada è stata chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi delle autorità. La vittima aveva 49 anni ed era originaria di Caserta.