Lapresse.it - Salerno, tir perde carico di ecoballe: travolto gruppo di ciclisti, un morto e un ferito

Un ciclista di 49 anni ha perso la vita a, in un incidente stradale avvenuto stamani in via Fra’ Generoso. L’uomo, insieme con undi altre persone in bici, è statoda una ecoballa caduta da un tir in transito che ha perso parte del. La balla di rifiuti ha invaso la corsia opposta dove si trovavano iin quel momento.Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i soccorsi del 118 la Polizia di Stato e la Municipale. I vigili del fuoco sono intervenuti con una autogru per sollevare il, ma per il 49enne non c’è stato nulla da fare.