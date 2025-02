Napolipiu.com - Saint-Maximin-Napoli: tutto pronto, si attende la deroga dell’Al-Ahli

Leggi su Napolipiu.com

, sila">Accordo totale tra il club azzurro e il francese, serve solo il via libera del club saudita dopo la chiusura ufficiale del calciomercato arabo. Oggi giornata chiave per sbloccare l’operazione.Ilad accogliere Allan, ma serve un ultimo, decisivo passaggio burocratico. Come riporta il Corriere dello Sport, l’intesa tra il club azzurro e il calciatoreè totale, tanto che il francese “scalpita sin da ieri per partire”.Il nodo da sciogliere riguarda i tempi: il mercato saudita ha chiuso ufficialmente ieri sera alle 22 italiane (24 ore locali) e, poiché il prestito è equiparato a un’operazione in entrata, serve unaspeciale per permettere all’Al-di cedere il giocatore.