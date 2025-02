Calcionews24.com - Saint-Maximin Napoli, ecco l’offerta dei partenopei all’Al-Ahli: le ultime

Leggi su Calcionews24.com

Ilalla ricerca del sostituto di Kvara: il nuovo nome è, ex attaccante del Newcastle ora in Arabia Saudita.Ilcontinua a cercare un profilo adatto per sostituire sul mercato Kvara, partito nei primi giorni di mercato per il PSG. L’ultimo nome, come rivelato da Fabrizio Romano è quello di .