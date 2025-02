Ilnapolista.it - Saint-Maximin lascerà il Fenerbahce, ha già avvisato staff tecnico e dirigenza (Sözcü Spor)

Il quotidiano turco Sozcuannuncia l’addio di, in prestito aldall’Al Ahli. L’ala sinistra si unirà al Napoli in questa finestra di mercato per compensare temporaneamente la cessione di Kvaratskhelia, mentre il Napoli virerà il suo investimento in un altro reparto (molto probabilmente, la difesa ndr).lascia il, accordo totale col Napoli (Sozcu)Di seguito quanto si legge sul quotidiano turco:“Allan, aggregato al Fenerbahçe in prestito dall’Al Ahli per 8 milioni di euro a inizio stagione, si prepara a concludere la sua avventura con la squadra gialloblù. La stella francese, che nelle ultime settimane non è stato in gran forma, ha accettato tutte le condizioni con il Napoli., che ha incontrato lodurante l’allenamento mattutino e ha ribadito la sua volontà di andarsene, ha chiesto alladi agevolare il trasferimento al Napoli.