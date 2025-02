Terzotemponapoli.com - Saint-Maximin al Napoli: ormai ci siamo

al, ci: scambio di documenti con l’Al AhliIlsi avvicina a grandi passi ad Allan, il calciatore che per i prossimi mesi sostituirà Khvicha Kvaratskhelia, partito in direzione Paris-Germain, nella casella dell’esterno offensivo d’attacco. Stando a quanto riferito dai colleghi di Relevo,allo scambio di documenti tra il club azzurro e l’Al Ahli, club proprietario del cartellino dell’esterno offensivo, attualmente in prestito al Fenerbahce.Serve ancora l’ultimo ok del Fenerbahce, che dovrà dare il suo benestare all’interruzione del prestito dalla società saudita. Ilha l’accordo per un prestito oneroso da 3-4 milioni di euro fino a giugno, senza nessun diritto di riscatto. Quando arriverà il benestare del club turco, potrà partire tutto l’iter burocratico prima degli annunci.