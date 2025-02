Calciomercato.it - Saint-Maximin al Napoli: che cosa manca all’ok definitivo | CM.IT

Leggi su Calciomercato.it

Tramonta la pista Garnacho, costa troppo e il Manchester United cambia idea sul suo futuro: si punta tutto sul francese, ma in prestitoDopo quasi un mese di tira e molla, ilcambia piani. Giovanni Manna è costretto ad abbandonare la pista Alejandro Garnacho, utilizzato sempre più da mister Amorim e diventato uno dei giocatori su cui il Manchester United proverà a puntare per l’immediato presente.Allanal(LaPresse) Calciomercato.itChe fosse un’affare complicato, era risaputo dall’inizio. Così come era noto che l’argentino rappresentasse l’obiettivo principale per sostituire Kvaratskhelia. Nelle ultime settimane, il diesse azzurro ha stretto contatti con diversi agenti e procuratori di esterni, per sondare possibili acquisti e richiedere informazioni.