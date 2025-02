Bergamonews.it - Sabato di nuvole e pioggia, domenica torna il sereno

Non potrà sempre piovere, sembra dire Maurizio Sabatino del Centro Meteo Lombardo che illustre le previsioni meteo per questo weekend.Analisi sinotticaLa presenza in quota di un vortice depressionario, posizionato sul Golfo del Leone, veicolerà sul nord Italia intense ed umide correnti sud-occidentali. La rimonta pressoria, attesa dalla tarda serata, garantirà per le prossime giornate, condizioni di tempo stabili. Il servizio Meteomont avvisa del perdurare “rischio moderato” sulle nostre cime alpine.1 febbraio 2025Tempo Previsto: Molto nuvoloso su tutta la regione associata a debole/moderata fenomenologia precipitativa; irregolarmente nuvoloso, tendente a divenire nuvoloso, su cime Valtellinesi. Precipitazioni localmente a carattere di rovescio o temporale, possibili su aree centrali della regione ed su aree dell’Oltrepo Pavese, sino a metà pomeriggio.