Rugby Serie A élite 2025 | Viadana vince e resta in testa alla graduatoria

Nei tre anticipi dell’11ma giornata, la seconda del girone di ritorno, della2024-di, si registrano altrettante vittorie interne, che premiano, chein, Padova, che si porta a -3 dvetta, e Colorno, che batte e scavalca Vicenza.Nel primo incontro di giornata Colornodi misura contro i Rangers Vicenza, battuti per 39-35, con i padroni di casa che incamerano anche il bonus offensivo e gli ospiti che centrano entrambi i punti di bonus. Colorno è ora al settimo posto in classifica a +2 sul Vicenza.Nel secondo match odierno il Petrarca Padova supera la Lazio1927 con lo score di 31-7, conquistando il bonus offensivo e rosicchiando così un punto al, mentre gli ospitino all’ultimo posto in classifica, rimanendo fermi a quota 5.