Oasport.it - Rugby femminile, Latin Cup 2025: nella prima giornata successo del Benetton e sconfitta per le Zebre

Una vittoria ed unaper le franchigie italianedellaCupdi: ildomina il match contro le Iberians Majadahonda, vinto con lo score di 38-10, mentre lecedono di misura, col punteggio di 17-22, alle Iberians Elche.Nel primo match la squadra di coach Iannucci domina in lungo ed il largo la partita, chiudendo il primo tempo sul 21-0 per poi allungare ulteriormenteripresa, fino allo score conclusivo di 38-10. Greta Copat viene inoltre scelta come Player of the match.Nel secondo incontro la compagine di coach Sciamanna chiude lafrazione sotto per 7-19 e non riesce a completare la rimontaripresa, cedendo per 17-22. Ulteriori brutte notizie giungono dall’infermeria: Laura Foscato e Vittoria Francolini escono dal campo anzitempo per infortuni che paiono essere seri.