Rotatoria tra statale e Val di Chienti. Via agli espropri dei terreni

Lavori della Quadrilatero per la realizzazione della maxiterminal della77 e del sottopasso ferroviario sullaAdriatica, avviato dalla Spa il procedimento finalizzato all’o delle aree con la dichiarazione di pubblica utilità conseguente all’approvazione del progetto definitivo da parte del Cipe. Sono arrivate ieri le lettere ai proprietari delle aree interessate dall’intervento che riguarda la riorganizzazione della viabilità all’incrocio tra la superstrada e la16 (nella foto l’incrocio), mediante una nuova rotonda e un sottovia carrabile e pedonale in sostituzione del passaggio a livello. Per sessanta giorni, a partire dalla data dell’avviso, chi è portatore di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, potrà inoltrare alla Quadrilatero osservazioni, obiezioni, memorie scritte e documenti che saranno valutati dalla società.