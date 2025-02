Ilrestodelcarlino.it - Rotary Club, festa con l’Endas dopo la raccolta per un defibrillatore

Oltre cento persone hanno partecipato all’incontro al ristorante pizzeria Levante, in occasione della presentazione del service delCesenatico Mare all’associazione sportiva Endas. I volontari rotariani hanno infatti portato a termine un progetto a favore dell’importante associazione, per consentire l’acquisto di un, che sarà installato al campo sportivo Alfiero Moretti, dove si allenano le atlete e gli atleti che praticano le varie discipline dell’atletica. Per i rotariani sono intervenuti molti soci, con in testa il presidente Bruno Gobbi e la past president Lalla Bertolozzi, in gioventù atleta del, che per l’occasione si è presentata con la canottiera utilizzata per le gare agonistiche. Una bellaha portato tutte le bambine, i bambini, le ragazze e i ragazzi delle varie discipline, assieme ai genitori e ai dirigenti del sodalizio sportivo, di cui è presidente Mauro Polini.