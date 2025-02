Romano Prodi | Meloni ha alzato troppo i toni e alla lunga questo la consumerà

Leggi su Open.online

dice che Giorgiaha. E checonsuma. «Stiamo arrivando al momento in cui nuove proposte possono essere accolte perché aumenta lo scontento su come vanno le cose. È finito il periodo in cui si può dare la colpa a chi è venuto prima, eè un cambiamento politico enorme che apre ogni orizzonte», profetizza oggi in un’intervista a Repubblica. E nel colloquio con Annalisa Cuzzocrea parla anche dell’economia italiana: «Crescono il turismo e qualche altro servizio, ma il nucleo profondo, cioè l’industria, è per il secondo anno di fila col segno meno».La mancanza di manodoperaSecondoc’è anche una drammatica mancanza di manodopera. «L’immigrazione incontrollata è impossibile, quella gestita lo sarebbe, ma non si vuole fare.