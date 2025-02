Calciomercato.it - Roma, Zalewski ha rinnovato: è fatta per il prestito all’Inter | CM.IT

L’esterno polacco si trasferirà in nerazzurro dopo aver firmato il prolungamento con i giallorossi visto che il contratto era in scadenza a giugnoNicolaè ormai un giocatore dell’Inter. L’esterno polacco lascerà Trigoria dopo aver firmato il rinnovo di contratto con la, visto che l’accordo precedente scadeva proprio il 30 giugno di quest’anno. Con il prolungamento, il classe 2002 cresciuto in giallorosso potrà così trasferirsi alla corte di Simone Inzaghi, come risulta a Calciomercato.it con la formula delcon diritto di riscatto.Nicola(LaPresse) – calciomercato.itprenderà numericamente il posto di Tajon Buchanan, che nei giorni scorsi è andato al Villarreal. Il tecnico dell’Inter accoglie quindi un jolly di fascia, che gioca a sinistra ma può agire anche sulla destra.