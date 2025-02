Sololaroma.it - Roma, Zalewski arriva a Milano: corsa dell’Inter per averlo nel derby

Manca sempre meno alla fine della sessione di calciomercato e adesso sembra esserci una vera e propriacontro il tempo per le squadre per provare a tesserare i nuovi acquisti. L’Inter è pronta a fare l’affondo finale per provare a tesserarein tempo ecosì a disposizione durante ildi, che si terrà domani 2 febbraio alle ore 18:00.è finalmente giunto nel capoluogo lombardo, dopo aver trovato l’accordo di rinnovo con lafino al 2026 per poter rendere appunto possibile il prestito ai nerazzurri. L’affare infatti si chiuderà con un prestito oneroso a 600.000 euro, con un diritto di riscatto tra i 5 e i 7 milioni di euro. Ora Giuseppe Marotta, ad e presidente, e tutta la dirigenza meneghina, starebbero provando il tutto per tutto per velocizzare la situazione.