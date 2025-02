Roma-Napoli Lukaku e l’Artem del gol

Terzotemponapoli.com - Roma-Napoli, Lukaku e l’Arte(m) del gol

Leggi su Terzotemponapoli.com

E’ arrivato il‘anche’ di Big Rom? Di seguito un articolo tratto dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport. “Romeluè l’uomo in più in questa fase della stagione. L’attaccante belga sta facendo ricredere tutti coloro che lo hanno criticato per la scarsa condizione fisica palesata nelle precedenti giornate di campionato in cui era facile preda dei difensori avversari. La soddisfazione più grande è quella di Antonio Conte che ha voluto fortemente Big Rom alle sue dipendenze a”., mix di voglia e passione (anche) per Conte“Dietro questo exploit dic’è un grande lavoro atletico e fisico.era arrivato alpraticamente fuori peso forma e con una preparazione atletica molto approssimativa. Vista la sua stazza, non si poteva pretendere che in poiche settimane potesse subito mettersi in forma.