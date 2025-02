Sololaroma.it - Roma-Napoli, i convocati di Ranieri: tornano i nuovi, Zalewski saluta

Leggi su Sololaroma.it

Le ultime ore di mercato imperversano, ma la concentrazione dellaè tutta rivolta al big match contro il, in programma domenica 2 febbraio alle 20:45 in uno stadio Olimpico pronto come al solito a fare la sua parte. Dopo la fondamentale vittoria contro l’Eintracht Francoforte, che ha regalato ai giallorossi il play-off di Europa League contro il Porto,cerca continuità di risultati in campionato, per continuare una difficile rimonta europea. Di fronte però una capolista reduce da 7 vittorie consecutive e che non sembra vere difetti.Contro i partenopei il tecnico avrà di fatto a disposizione tutta la rosa, come si evince dall’elenco deiappena diramato. Dopo l’assenza in Europa League, causa esclusione dalla lista UEFA,arrivati Rensch e Gollini, con il primo che prova addirittura ad insidiare Saelemaekers per una maglia dal 1? sulla destra.