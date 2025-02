Sport.quotidiano.net - Roma-Napoli: formazioni e dove vederla in tv. La capolista all'Olimpico con l'obiettivo di allungare

1 febbraio 2025 – È servita una notte perfetta per strappare il pass europeo della fase a eliminazione diretta di Europa League, servirà forse qualcosa in più per fermare l'avanzata fin qui inarrestabile di questo. Nella serata di domani, domenica 2 febbraio 2025, all'arriva ladella Serie A, per affrontare unarinata e finalmente capace di superare anche i tabù della sua stagione. Il calcio d'inizio è fissato alle ore 20:45 per una sfidac'è tutto il potenziale per provocare uno scossone in vetta alla graduatoria, facendo eco al derby di Milano in programma alle 18. All'andata ilsi impose allo stadio Diego Armando Maradona, vincendo di misura 1-0 grazie alla rete del grande ex: Romelu Lukaku. Laè reduce da una settimana sostanzialmente perfetta, dando grande continuità di risultati e rendimento.