Sport.quotidiano.net - Roma-Napoli, Conte: "Partita complicata. Il mercato? Manca ancora il rimpiazzo di Kvara"

, 1 febbraio 2025 - La settima vittoria di fila è arrivata grazie allo 'scalpo' più ambito, quello contro una Juventus che fino allo scorso turno in campionato non avevaperso: il prossimo esame per ilcapolista è forsepiù complicato, perché domenica 2 febbraio alle 20.45 per blindaredi più la leadership ci sarà da espugnare l'Olimpico di una ritrovata. La pensa così anche Antonio, che nella consueta conferenza stampa della vigilia, a dispetto dell'ottimo umore della piazza, non ha lesinato critiche alla società e alcondotto finora. ProblemaLa chiacchierata davanti a microfoni e taccuini del tecnico azzurro parte proprio da quelle da lui reputate le note più dolenti. "Chi mi conosce sa benissimo che non mi isolo, che partecipo attivamente a tutte le problematiche societarie per provare a risolvere in maniera costruttiva i problemi.