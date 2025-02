.com - Roma-Lazio, un ‘incubo’ per i tifosi il rischio di 6 derby nella stessa stagione

Leggi su .com

(Adnkronos) –, all’infinito. Ilche ilpossa ripetersi oltre che in campionato, andata già giocata e ritorno da giocare, anche in Europa League, eventualmente agli ottavi, e in Coppa Italia, eventualmente in semifinale, può diventare un incubo per idellae della. Sarebbero 6 in una sola, una combinazione senza precedenti: la tempesta perfetta. E i risultati dei 5che ci sarebbero da giocare potrebbero segnare la storia della rivalità cittadina con tratti indelebili. Sarebbero i risultati a contare, con il bilancio finale dellaa pesare su vinti e vincitori, ma lo stress e l’ansia dacolpirebbero inevitabilmente tutte e due le sponde del tifo a. La vittoria della Coppa Italia del 26 maggio 2013,0-1 con il goal di Senad Lulic, è ancora oggi un’onta da lavare su una sponda del Tevere e un punto di non ritorno, “Non c’è rivincita”, sull’altra.