Sololaroma.it - Roma, la felicità di Koné: “Qui mi trovo molto bene”

La giornata di oggi è di vigilia per la. Archiviata la vittoria per 2-0 con l’Eintracht Francoforte, infatti, i giallorossi desiderano continuare sulla retta via intrapresa da questo inizio 2025, con il focus che si sposta però sul campionato. L’obiettivo è quello di continuare a risalire la china della classifica, avvicinandosi sempre di più a quel 7° posto che vorrebbe dire Conference League. I capitolini stanno limando tutti i dettagli in vista della sfida con il Napoli, in programma domani 2 febbraio alle 20:45 allo stadio Olimpico. Un match estremamente delicato, contro la prima della classe desiderosa di allungare sulle inseguitrici.Claudio Ranieri si affiderà al suo scacchiere titolare, a quei titolari che non possono essere lasciati a riposo. Uno di questi è senza ombra di dubbio è Manuche, da due mesi a questa parte, ha alzato l’asticella diventando un punto fermo della Lupa.