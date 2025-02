Romadailynews.it - Roma: fuggono da carabinieri e si scontrano con auto, un arresto

indaima finiscono per scontrarsi con un’altra macchina. E’ successo nella tarda serata di ieri. Un uomo e’ stato arrestato. In particolare, in via di Vermicino, un’vettura Link&go in transito, con a bordo due persone, alla vista di una pattuglia deidella stazione diTor Vergata, si e’ data alla fuga, andando poi a scontrarsi con un’altravettura, una smart condotta da una donna. Dopo l’urto la primaproseguiva la fuga per essere poi fermata daiin via Mussomeli. Alla guida dell’, risultata presa a noleggio, c’era un uomo di 20 anni in compagnia di una ragazza minorenne, entrambi gia’ noti alle forze dell’ordine. Nell’hanno rinvenuto un passamontagna, 500 euro in contanti e 1 coltello. La conducente della Smart, a seguito dell’urto, ha accusato un dolore al petto, per cui e’ stata accompagnata in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale di Tor Vergata.