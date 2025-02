Romadailynews.it - Roma: droga camuffata da foto di dolci, 4 arresti

I panetti di hashish confezionati con involucri sui quali erano impressedi biscotti di note marche, uguali a quelli che si trovano nei supermercati. I Carabinieri della compagnia di Monterotondo, vicino, hanno arrestato 4 uomini, tutti stranieri, gravemente indiziati del reato di detenzione illecita di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.In particolare, i Carabinieri negli ultimi due giorni e in 3 distinte attivita’, hanno arrestato un cittadino romeno di 18 anni, che si aggirava, con fare sospetto, per le vie del centro eretino. Dai successivi approfondimenti, hanno rinvenuto oltre 100 grammi di hashish, suddivisi in piu’ dosi ed un panetto, nonche’ la somma contante di 1.700 euro. L’indomani notte, prima i Carabinieri della stazione di Monterotondo, poi i quelli della sezione radiomobile, hanno fermato altri 3 uomini, rispettivamente due egiziani di 20 e 21 anni, ed un cittadino del Kosovo di 36.