Roma Dovbyk | Ho giocato da infortunato Mi piacerebbe che Ranieri restasse in panchina

Stagione con alti e bassi per Artemcon la maglia della, con cui ha realizzato finora 12 gol in tutte le competizioni. A poche ore dal big match di Serie A contro il Napoli, l’attaccante ucraino si è raccontato in un’intervista rilasciata a Il Messaggero: “Non è stato facile in questi mesi, con un nuovo campionato da affrontare, tre allenatori cambiati, tattiche nuove da imparare e qualche problema fisico. Ora sto capendo meglio il calcio italiano rispetto a prima e spero che le cose possano andare meglio“. Sui problemi fisici: “È il primo anno che gioco così tanto, su tre fronti. Il nostro staff medico ha fatto di tutto per aiutarmi e ora dopo le cure mi sento molto meglio. Ho, non al cento per cento, e sono sceso in campo comunque, è stato un mio errore, avrei dovuto riposare ma sentivo il bisogno di stare con la squadra nei momenti difficili.