Sololaroma.it - Roma, da Shomurodov a Zalewski: chi esce e chi rimane

Leggi su Sololaroma.it

Non solo movimenti in entrata per la, che continua a lavorare alla ricerca di un difensore centrale dopo la partenza di Mario Hermoso, con Marmol del Las Palmas primo obiettivo. Anche sul fronte delle uscite il club giallorosso è al lavoro per definire alcune situazioni cruciali., futuro stravoltoIn questa sessione di mercato si è discusso a lungo della possibile partenza di Eldor, destinato a lasciare la Capitale per permettere alladi ingaggiare un vice Dovbyk. L’accordo con il Venezia era ormai stato definito sulla base di un prestito con obbligo di riscatto fissato a 3,5 milioni di euro in caso di salvezza dei veneti.Tuttavia, il gol dell’attaccante uzbeko contro l’Eintracht Francoforte ha rimescolato le carte. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la permanenza del giocatore sembra ora più probabile.