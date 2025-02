.com - Roma, caso Paredes: lui spinge per il Boca, Ranieri vuole Casemiro o Jorginho

(Adnkronos) – Leandrosta diventando unalla. Il centrocampista argentino, tornato centrale dopo l’avvento di Claudiosulla panchina giallorossa, vorrebbe lasciare la Capitale già in questa sessione di mercato, nonostante un contratto che scade il prossimo giugno. IlJuniors sarebbe intenzionato a riportarlo subito in Argentina, ma deve fare i conti con problemi economici che, almeno per il momento, non permettono di farsi carico dell’oneroso ingaggio del centrocampista. E la nostalgia di casa dista diventando un problema anche per la, che si sta muovendo sul mercato per individuare un profilo adatto a sostituirlo. Negli scorsi giorni, secondo quanto riportato da ESPN,avrebbe scritto direttamente a Juann Riquelme, ex leggenda deloggi presidente, per accelerare la trattativa: “Io voglio giocare con voi, voglio venire ora.