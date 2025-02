Sololaroma.it - Roma, Abraham verso l’addio in estate: il Milan riflette sul riscatto

Leggi su Sololaroma.it

La vittoria per 2-0 con l’Eintracht Francoforte è passata in archivio e lasi appresta a tornare in campo. I giallorossi vogliono proseguire sulla retta via e dimostrare che questo 2025 è l’anno della definitiva rinascita, sotto ogni punto di vista. L’obiettivo è quello di continuare a mettere in cascina punti pesanti, per risalire la china di una classifica che ancora non sorride del tutto. I capitolini dovranno limare gli ultimi dettagli in vista della sfida con il Napoli, in programma domani 2 febbraio alle 20:45 allo stadio Olimpico. Un match delicato, contro un avversario che sta disputando un campionato da assoluto protagonista.Al tempo stesso, però, la dirigenza sarebbe al lavoro dietro le quinte per quanto concerne il calciomercato del presente e del futuro. Il direttore tecnico Florent Ghisolfi vorrebbe infatti delineare la situazione di uno dei calciatori della Lupa attualmente in prestito.