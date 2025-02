Rocco Hunt torna al Festival | In ‘Mille vote ancora’ c’è la mia storia e ciò che sono oggi

Leggi su Funweek.it

Terza volta aldi Sanremo perche nell’edizione 2025 sale sul palco del Teatro Ariston con il brano Milleancora. Un ritorno che arriva a quasi dieci anni dal trionfo tra le Nuove Proposte (era il 2014) con Nu juorno buono – prima vittoria di un brano hip hop in lingua napoletana nella categoria – e la partecipazione tra i Big nel 2016 con Wake Up. Nel mezzo, una carriera che mantenendo le sue radici rap e urban, ha spaziato tra i generi facendo ballare intere generazioni con le hit di successo internazionale.A 30 anni,, il rapper salernitano vanta oltre 40 dischi di platino tra Italia, Spagna e Francia – dove ha ottenuto anche un disco di diamante –, più di 2,5 miliardi di stream e collaborazioni prestigiose. “Sanremo? Ci sareito solo con la canzone giusta”, ha scritto sui social, anticipando che il pezzo in gara rappresenta una delle pagine più importanti della suaartistica e personale.